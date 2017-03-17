Лондон, 17 марта, 2017, 06:17 — ИА Регнум. По меньшей мере 42 человека стали жертвами авиаудара по мечети в районе сирийского города Алеппо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за правами человека».

Christopher Hubenthal Бомбардировка

По сведениям организации, удар был нанесён по территории контролируемой боевиками вооруженной оппозиции деревни Аль-Джина. На момент атаки в мечети на вечернюю молитву собралась группа верующих.

На данный момент неизвестно, чья именно авиация могла нанести удар. Отмечается, что в данном районе проводят операции ВВС США, а также действуют сирийская авиация и ВКС России.

9 марта «Сирийский центр мониторинга за правами человека» сообщал о гибели 14 мирных жителей, в том числе шестерых детей в результате авиаудара в районе города Ракки. Отмечалось, что авиаудары, предположительно, нанесли самолёты коалиции во главе с США, проводившие на тот момент операцию в восточных окрестностях Ракки.

22 февраля, по данным этой же организации, одиннадцать человек стали жертвами авиаударов в районе действия коалиции США в окрестностях города Дейр-эз-Зор.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

14−15 марта в Астане состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию сирийского конфликта. В переговорах принимали участие Россия, Турция, Иран и США. Предыдущий раунд переговоров прошёл в середине февраля.