Якутск, 17 марта, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Якутии нужна полноценная таможня вместо таможенного поста. Её отсутствие затрудняет развитие республики, являясь преградой для открытия новых производств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Проблему намерены вынести на федеральный уровень.

Tamozhnya-info.ru Таможня

Пока достаточно большой объём внешнего товарооборота, включая алмазы и другие полезные ископаемые, после корректировки структуры таможенных органов ДФО в 2012 году проходит через другие таможни, отметил глава Якутии Егор Борисов. На встрече с начальником Благовещенской таможни Дальневосточного таможенного управления Михаилом Сорокиным он назвал восстановление якутской таможни необходимой задачей, а её отсутствие — фактором сдерживания новых экономических инициатив.

«Мы устанавливаем тесные экономические отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас развиваются не только территории опережающего развития, но и другие направления. И то обстоятельство, что на территории республики имеется только небольшой пост, ограничивает наше дальнейшее движение вперед», — аргументировал необходимость таможни в республике Борисов. Она также нужна в ключе намерения активизировать в регионе ювелирное производство.

Хотелось бы властям республики также создать в Якутии отдельный алмазный таможенный пост. Пока его нет, республиканский центр по торговле алмазами испытывает трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике давно говорят о необходимости создания алмазной биржи в Якутии, а также о совершенствовании таможенных условий для продвижения российских алмазов. Об этом Егор Борисов заявлял ещё осенью 2015 года. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов тогда подчёркивал, что для создания алмазной биржи в Якутии есть всё необходимое, кроме таможни.