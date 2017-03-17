Киев, 6 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Квартиру в Испании за 2,7 млн гривен ($100 тыс.) приобрел глава общественной организации «Антикоррупционное движение Житомирщины» Владимир Гирук, сообщают 6 апреля «Украинские новости».

Согласно сообщению, испанскую квартиру Гирук указал в своей декларации о доходах. Помимо иностранной недвижимости борец с коррупцией имеет три земельных участка общей площадью 4,4 тыс. кв. м и жилой дом площадью 44 кв. м. Квартиру в Испании глава общественной организации приобрел в 2017 году, ее площадь составляет 50 кв. м.

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Однако и это еще не все. Жена Гирука, Леся, владеет четырьмя земельными участками общей площадью 4,2 га, двумя гаражами в столице Украины и домом площадью 250 кв. м. Супруга антикоррупционера также владеет 50% акций компании «Украинское энергетическое развитие», которой принадлежат три миниГЭС в Житомирской области.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в ходе которого активисты «Евромайдана» якобы избавлялись от власти олигархов. В итоге президентом Украины стал один из самых богатых олигархов страны — Петр Порошенко, владеющий крупным шоколадным бизнесом «Roshen».