Париж, 17 марта, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Расследование в отношении кандидата в президенты Франции от оппозиционной партии «Республиканцы» Франсуа Фийона пополнилось пунктом о «торговле влиянием». Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

European People's Party Франсуа Фийон

По информации агентства, следователей заинтересовала информация о подаренных кандидату в президенты двух деловых костюмах общей стоимостью около 13 тысяч евро.

Ранее издание Le Journal du Dimanche сообщило, что с 2012 года покупку одежды Фийону оплачивал неназванный «богатый друг», который потратил на это в общей сложности 48,5 тысячи евро. При этом отмечалось, что подавляющая часть этой суммы были выплачена наличными.

Как сообщается, сам политик, комментируя данную информацию, заявил, что принятие в дар деловых костюмов не является нарушением закона.

Напомним, 14 марта прокуратура Франции сообщила о предъявлении Франсуа Фийону официальных обвинений в растрате государственных средств из-за фиктивного трудоустройства его жены и детей.

Информацию о том, что, будучи депутатом Национального собрания, Франсуа Фийон фиктивно трудоустроил супругу в качестве своего помощника, распространили СМИ. Якобы Пенелопа Фийон получала зарплату из государственных фондов, но при этом не выполняла функций помощницы депутата.

После этих обвинений рейтинг Фийона, который был бесспорным фаворитом первого и второго туров президентских выборов, скатился на третье место. Часть соратников покинула Фийона.