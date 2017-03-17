Берлин, 17 марта, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Ни одного дня не проходит без критики президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес ФРГ. Немецкое правительство все также не собирается поддаваться на провокации и вводить запрет на въезд турецких политиков, пишет Spiegel. Однако в Берлине задаются вопросом: что делать дальше? До референдума в Турции остался месяц, в Германии проживают 1,5 миллиона турецких граждан, которые будут голосовать. Представители правящей партии Турции в целях получить голоса неоднократно наносили визит в немецкие земли, чтобы выступить перед своими гражданами. Не раз такие встречи вызывали негативную реакцию со стороны немецких граждан.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

С одной стороны, в Германии существует закон, согласно которому правительство федеральных земель может запретить въезд иностранных политиков в случае угрозы разжигания общественных беспорядков и национальных распрей. Этим уже воспользовались некоторые земли. С другой стороны, въезд политиков в страну в целом до сих пор не запрещен. Большинство выступлений турецких политиков состоялись, как например, недавняя речь министра спорта Турции в Кёльне. Несмотря на это, представители Бундестага все же хотят изменить тон в отношении Турции, пишет Spiegel. «Мы не должны позволять представителям турецкой власти высказываться и делать так, как они хотят. Особенно, когда это может создать для нас проблемы», — поясняет представитель правительства.

В четверг 16 марта состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ и президента Франции Франсуа Олланда, они обсуждали дальнейшие возможные выступления турецких политиков в своих странах. «Эти встречи должны иметь место быть, но при условии, если турецкая сторона будет уважать и соблюдать наши требования», — объяснила Ангела Меркель. «Запрет на въезд политиков в Берлин был бы последней мерой предосторожности. Но мы оставляем этот выбор за собой», — сказал Петер Альтмайер, глава ведомства федерального канцлера.