Пекин, 17 марта, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Китай запустил свое первое водоочистное сооружение, использующее пучки электронов, вступив в новую эру использования радиационных технологий, сообщает 16 марта газета «Жэньминь жибао».

Hagerty R Очищенная вода

Бактерии являются ключевыми «рабочими лошадками» в деле очистки сточных вод, поскольку они переваривают и расщепляют загрязняющие вещества. Однако, сточные воды от покраски текстильных изделий содержат молекулы, которые не могут быть переработаны бактериями. Для покраски текстиля используются большие, длинные и сложные технологические цепочки, что приводит к тому, что сточные воды могут содержать в себе более 70 комплексных трудно расщепляемых химикатов.

Тем не менее, при облучении загрязненных потоков воды пучками электронов, ученым удалось расщепить сложные химикаты на более мелкие молекулы, которые могут быть переработаны и удалены при помощи обычных биологических процессов. Излучение осуществляется при помощи короткоживущих активных частиц.

«Технология радиационного расщепления не подразумевает добавление каких-либо дополнительных химических реагентов и, по мнению оплавления Международного агентства по атомной энергии, отраженном в его главном исследовании «Использование атомной энергии в мирных целях», она быстродейственна и высокоэффективна», — заявил генеральный управляющий компании CGN Dasheng Electron Accelerator Technology Co. Ltd. Юй Цзян, который сотрудничает в своей работе над проектом с Институтом ядерных и энергетических технологий при Университете Цинхуа в Пекине.

В настоящее время новая очистная фабрика, расположенная в городе Цзиньхуа в 400 км к югу от Шанхая, очищает ежедневно 1500 кубометров сточных вод. Китайские исследователи также полагают, что технология использования пучков электронов может быть применена и к очистке отходов от фармакологических предприятий, целлюлозных заводов, химических предприятий, а также других промышленных комплексов, загрязняющих воду, передает газета.