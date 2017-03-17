Токио, 17 марта, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 17 марта осуществило запуск разведывательного спутника IGS Radar-5, передаёт телеканал NHK.

P-island.com Японский ИСЗ Радар

Запуск ракеты-носителя H-2A/F33 с разведывательным аппаратом был успешно произведён с космодрома Танэгасима. Первоначально старт ракеты планировался 16 марта, однако был перенесён из-за неблагоприятной погоды.

Спутник Radar-5 должен заменить своего предшественника Radar-3, который был выведен на орбиту ещё в 2011 году в связи с ракетными испытаниями в Северной Корее.

Известно, что новый аппарат оборудован специальными радарами, которые позволяют осуществлять наблюдение как в ночное время, так и при низкой видимости из-за плохих погодных условий. Более точные характетистики аппарата не раскрываются.

Напомним, в январе этого Япония вывела на орбиту свой первый военный спутник связи «Кирамэки-2». Аппарат призван обеспечивать высокоскоростную связь в японских вооружённых силах. Отмечалось, что данное событие стало ответом на рост китайского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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