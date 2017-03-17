Якутск, 17 марта, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Повышение ставки НДФЛ тем, кто не участвует в системе добровольного пенсионного накопления, в первую очередь ударит по беднякам. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Якутия — наше мнение» Степан Петров, комментируя новые пенсионные инициативы Минэкономразвития РФ.

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

«Без решения ключевых фундаментальных социально-экономических проблем и пересмотра принципиальных подходов пенсионного обеспечения эти меры носят поверхностный и неэффективный характер. Такая политика реализует принцип «бедные беднеют, богатые богатеют», — уверен общественник.

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По его мнению, проблемами пенсионной системы в России является несбалансированная политика расходования средств пенсионного фонда и значительная дифференциация доходов россиян из-за занижения минимальных социальных стандартов и необоснованного повышения доходов отдельных категорий работающих, прежде всего, чиновников, силовиков, судей.

Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, считает новую пенсионную инициативу Минэкономразвития способом поднять ставку НДФЛ с 13% до 15%.

«Это позволяет увеличить поступления в бюджет налогов. Как пенсионный фонд использует отчисления граждан, общеизвестно, и вряд ли это даст значительную надбавку к пенсиям. Поэтому люди неактивно участвуют в системе добровольного пенсионного накопления», — объяснил эксперт.

Несбалансированность расходования средств пенсионного фонда проявляется в необоснованном уровне расходов на административно-управленческий персонал и строительство дорогостоящих ведомственных зданий, считает Степан Петров. По его мнению, в большинстве регионов заработные платы руководящего состава и роскошь зданий пенсионных отделений находятся на уровне крупных сверхприбыльных компаний.

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Степан Петров также подчёркивает, что пенсионные нововведения будут неощутимы для чиновников с зарплатой от 100 000 рублей и выше, так как их уровень жизни существенно не изменится от направления 10% зарплаты на пенсионные накопления или от уплаты 15% налога.

«Это отражает общую несправедливость жизнеустройства в России, когда рядовые граждане проводят всю жизнь на голодном пайке, довольствуясь зарплатой на уровне физиологического выживания, фактически работая, как батраки, «за хлеб и воду». А чиновники и олигархи «хапают и жируют» здесь и сейчас, «вешая лапшу на уши» россиянам о благополучной жизни в будущем. Как говорится «денег нет, но держитесь. Пока, мы свою жизнь устроим за счёт вас. А вы потерпите и подождите», — пояснил также общественник.

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Главной бедой российской пенсионной системы он считает то, что она является финансовой пирамидой, в которой взносы работающих граждан направляются на выплаты нынешним пенсионерам и обогащение руководителей пенсионного фонда, а будущие пенсии работающих ничем не обеспечены.

«Государство не гарантирует сохранность и индексацию вкладов. Вместо расчёта пенсий исходя из реального уровня накопления денежных средств, их начисляют по пенсионным баллам. Методика балльного расчета может произвольно меняться чиновниками в зависимости от экономической конъюнктуры, а не требования адекватной оценки реального трудового вклада пенсионера», — констатирует Степан Петров.

Он уверен, что намного более эффективным будет самостоятельное формирование своего пенсионного обеспечения путём размещения свободных средств на банковские депозиты (до застрахованного уровня в 700 тысяч рублей) и приобретения ликвидных активов (недвижимости, драгметаллов и так далее).

«Пенсионное обеспечение пенсионеров — дело рук самих пенсионеров», — резюмировал общественник.

Последние пенсионные инициативы, такие, как увеличение ставки НДФЛ тем, кто не отчисляет в пенсфонд деньги добровольно, повышение пенсионного возраста, отмена пенсий каждому жителю России и введение налога на тунеядство сейчас проходят «обкатку в СМИ».

«Подготавливается общественное мнение для нейтрального восприятия этих непопулярных мер. Как всегда, народ смирится с этим, как с чем-то должным и необратимым. Вечная несправедливость жизни в России продолжается», — подытожил Степан Петров.

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Как сообщало ИА REGNUM, о предложении Минэконмразвития РФ стимулировать самостоятельное накопление пенсий гражданами РФ путём повышения или снижение ставки НДФЛ СМИ стало известно 10 марта. Размер налога на доходы предлагается привязать к взносам в систему индивидуального пенсионного капитала.

Чем большую часть зарплаты человек будет откладывать на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот. Если же гражданин РФ не будет добровольно пополнять пенсфонд, НДФЛ для него составит 15%, а если направлять на накопления 10% от зарплаты — ставка будет 10%.