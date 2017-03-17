Барнаул, 17 марта, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Комплекс исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода обрел нового собственника. После нескольких безуспешных попыток продать имущество обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна», находившееся в залоге у «Россельхозбанка», цена лота была снижена с 259 млн рублей до 162,3 млн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вести-Алтай Комплекс исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода

За эту сумму комплекс зданий приобретен недавно фирмой «Русский кредит» из Рязани. По данным газеты «Коммерсант», это общество с ограниченной ответственностью выступило агентом, приобретя имущество в пользу алтайской компании «Матч», принадлежащей сыну известного на Алтае предпринимателя Нодара Шония.

Вести-Алтай Комплекс исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода

То, что покупатель на такой, казалось бы, лакомый кусок земли в центре Барнаула долгое время не находился, объясняется тем, что покупка имеет существенные обременения: часть недвижимости относится к памятнику градостроительства и архитектуры федерального значения — Барнаульскому сереброплавильному заводу. А местные власти уже не первый год ищут способы, чтобы его реконструировать. В 2016 году эти исторические здания на основе государственно-частного партнерства включили в состав проекта «Барнаул — горнозаводской город» (речь идет о создании культурно-исторического комплекса «Музей под открытым небом «Сереброплавильный завод»).

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В мае 2016 года председатель комитета информационной политики Станислав Тетерятник сообщал о том, что в торгах примет участие известная в городе строительная компания «Селф», которую возглавляет Нодар Шония, и что необходимо найти баланс интересов туристического кластера и коммерческой составляющей, которая сделает этот проект для потенциального инвестора окупаемым.

Вести-Алтай Комплекс исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Барнаульский сереброплавильный завод был основан в 1744 году. Это было самое большое сереброплавильное предприятие в империи. Ежегодно на нем выпускалось от 2 до 7 и даже 16 тонн драгоценной продукции.

Вести-Алтай Комплекс исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода

«Благодаря тому, что Россия получила, скажем, максимальное такое денежное обращение, то есть денежную подпитку, было выиграно, по сути дела, несколько войн за счёт барнаульского серебра. Других ресурсов у России в то время просто не было на строительство флота, фортификаций, фуражиров и прочего-прочего. Барнаул в то время внёс значительный вклад в развитие Российской Империи», — пояснял ранее «Вестям» алтайский краевед Сергей Ужакин.

Вести-Алтай Комплекс исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода

В середине 2007 года общественности был представлен проект реконструкции бывшего сереброплавильного завода. ООО «Алтайград» заявило, что собирается построить историко-культурный центр с реконструкцией в первоначальном виде сереброплавильного завода и других старинных зданий. Но помешал экономический кризис и «сердце Барнаула» досталось агрохолдингу «Изумрудная страна», задолжавшему банку 20 миллиардов рублей.

Вести-Алтай Комплекс исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода

Пока решался вопрос с собственником, барнаульские активисты под руководством известного барнаульского архитектора Александра Деринга провели десятки субботников, очищая территорию комплекса зданий старинного сереброплавильного завода, который считается архитектурным сердцем города.