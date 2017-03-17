Москва, 17 марта, 2017, 05:37 — ИА Регнум. 16 марта в Кремле состоялась официальная встреча премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет Spiegel. Премьер-министр посетил Москву в сопровождении большой делегации, состоящей из 80 человек. Это были представители немецкой промышленности и сельского хозяйства, деятели культуры, журналисты, бизнесмены и политики. Последний раз он был в России в феврале 2016 года. Во время прошлогоднего визита речь шла о санкциях, беженцах и кризисе на Донбассе. Тогда Хорст Зеехофер в разговоре с Сергеем Лавровым назвал ситуацию на востоке Украины «беспорядочной перестрелкой».

Kremlin.ru Премьер-министр Баварии и Президент России Владимир Путин

«После той встречи я уезжал с чувством, будто у нас с Владимиром Путиным возникло недопонимание. Я бы хотел забыть своё впечатление от прошлой поездки, и сделать шаг к перезагрузке наших отношений», — сказал политик во время 15-минутной пресс-конференции.

«Вчерашний визит был успешен. Диалог получился вразумительный, напряженный, но серьёзный», — говорит премьер-министр. Зеехофер призывал к прекращению взаимных санкций, объясняя это положение «ненормальным», но при условии выполнения Москвой Минских соглашений. Это — официальная позиция Берлина.

В свою очередь премьер-министр поедет в мае в Киев, чтобы обсудить с украинской стороной соблюдение данных соглашений. В Кремле политик передал «привет» от канцлера Германии, правда, не на русском языке, как его просила Ангела Меркель, пишет Spiegel. О деталях своей встречи с президентом России Зеехофер собирается сообщить канцлеру ФРГ и министру иностранных дел Габриэлю Зигмару. Политик также анонсировал запланированный приезд Ангелы Меркель в Москву в мае 2017 года.