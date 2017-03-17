Сан-Сальвадор, 17 марта, 2017, 05:40 — ИА Регнум. За 24-часа в столице Сальвадора произошло две перестрелки, сравнимые по масштабу с боевыми действиями, передает Associated Press.

Presidencia El Salvador Полиция Сальвадора

В первом из столкновений участвовали члены банд и представители частной охранной фирмы, подтвержденное количество жертв перестрелки составило шесть человек.

Вторая перестрелка произошла после того, как бандиты застрелили на улице троих женщин. В этом столкновении участвовали полицейские, число убитых бандитов составило шесть человек, о потерях со стороны полицейских не сообщается.

Общее число погибших в криминальных разборках в Сан-Сальвадоре за 24 часа составило 30 человек, 17 из них — члены различных банд.

По словам министра юстиции Сальвадора Маурисио Рамиреса Ландаверде, ситуация с преступностью в стране и особенно в столице «очень сложная».

Тем не менее, за последний год число насильственных смертей в Сальвадоре за последний год уменьшилось. Багодаря мерам, которые приняли власти страны, среднее число насильственных смертей в день сократилось с 24 в 2016 году до 8 в январе-феврале 2017 года.