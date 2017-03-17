Пекин, 17 марта, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Биота Вэн Ань может достигать возраста 609 млн лет с погрешностью в 5 млн лет, предполагает группа китайских ученых, сообщает 16 марта агентство «Синьхуа».

Researchgate.net Хайнаньская биота

Исследования проводились учеными, включая ряд членов Китайской академии наук. Результаты показывают, что биота Вэн Ань старше, чем Эдиакарская биота, чей возраст на данный момент определяется в 580 млн лет, заявил исследователь Нанькинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук Чжоу Чуаньмин, добавив, что последняя была обнаружена в 1940-е годы в Австралии.

До текущего момента недостаток достоверных сведений касательно биоты Вэн Ань негативно сказывался на исследовательской работе и знаниях о биологической эволюции в Эдикарий (от 635 до 541 млн лет назад), пояснил Чжоу.

В обнаруженной в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая биоте Вэн Ань представлены разного рода окаменелости, включая сфероидальные ископаемые, которые несут особо значимые палеонтологические доказательства распространения эукариотных микроорганизмов после неоптерозойского глобального оледенения.

Новые находки исходят из открытия туфовых пластов непосредственно над верхним фосфоритовым пластом в Формации Доушаньто в Чжанцуньпине в провинции Хубэй, передает агентство.

Биологические, хемостратиграфические и литологические пересечения пластов позволяют полагать, что они могут быть взаимосвязаны с верхним фосфоритным пластом Вэн Аня, который является основным для биоты Вэн Ань, заявляет Чжоу Чуаньмин.

Напомним, что ранее китайские ученые заявили о том, что у них есть новые доказательства того, что доисторические гоминиды в северной части Китая могли быть гибридами туземных и европейских популяций, что, по их мнению, бросает вызов расхожей африканской теории происхождения человека.