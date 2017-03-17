Лима, 17 марта, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Сильные дожди вызвали очередное наводнение в Перу, жертвами стихии снова могли стать десятки человек, передает Associated Press.

Aufgang Наводнение в Перу

В настоящий момент по всему Перу закрыты школы, масштабному затоплению подверглась Лима, столица и крупнейший город страны, — из берегов вышла река Хуайколоро.

Точное число жертв «нового раунда» наводнения пока неизвестно, однако местные чиновники говорят о десятках человек.

Стоит отметить, что власти только недавно подсчитали число погибших в результате наводнений конца февраля и начала марта.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля наводнения в Перу уже унесли жизни 62 человек, 11 считаются пропавшими без вести. С начала года водой было уничтожено 12 тыс. домовладений.

Сильные ливни характерны для Перу в данное время года, однако в этом сезоне в стране выпало неестественно большое количество осадков. Климатологи связывают это явление с «перегретостью» Тихого Океана.