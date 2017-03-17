София, 17 марта, 2017, 05:33 — ИА Регнум. В акваторию Чёрного моря вошёл ракетный фрегат La Fayette Военно-морских сил Франции, направляющийся в болгарский порт Варна. Об этом сообщил посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель на своей странице в Twitter.

Mass Communication Specialist 3rd Class Ricardo J. Reyes Французский фрегат типа «Лафайет»

«Скоро будет в Варне! Добро пожаловать в Болгарию», — написал французский дипломат.

Судно оснащено противокорабельными ракетами с дальностью действия 70 км и зенитным ракетным комплексом Crotale Naval. Также на его борту находится вертолёт Panther. Корабль построен с использованием стелс-технологии и обладает малой радиолокационной заметностью.

На сайте посольства Франции в Румынии сообщается, что с 24 по 27 марта судно будет пришвартовано в порту Констанца. Французский фрегат примет участие в совместных учениях с ВМС Румынии.

Отметим, что в последний раз La Fayette заходил в Чёрное море в 2015 году. Тогда судно побывало в порту Одессы.

В феврале этого года в акваторию Чёрного моря уже заходили ракетный эсминец ВМС США Porter, канадский фрегат St. John’s и испанский ракетный фрегат «Альмиранте Хуан де Борбон».

Ранее, в январе, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса усилить военно-морское присутствие в Чёрном море в целях «расширения профессиональной подготовки, повышения осведомлённости об обстановке и координации сил на море».