Вашингтон, 17 марта, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис и заместитель наследного принца, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад Салман аль-Сауд провели встречу в Вашингтоне, передает Reuters.

Mazen AlDarrab Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд

Согласно заявлению Пентагона, представители Соединенных Штатов и Саудовской Аравии обсудили военное сотрудничество против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также стороны обсудили вопрос «противодействия дестабилизирующей региональной активности Ирана».

Поддержка, которую Саудовская Аравия оказывает многим радикальным суннитским организациям по всему миру, является широко известным фактом.

Однако ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для саудитов является врагом — такфиристская группировка, которая призывает к уничтожению Мекки и Медины, слишком радикальна даже для ближневосточной суннитской монархии.

Шиитский Иран, в свою очередь, является «вечным» врагом Саудовской Аравии, и администрацией действующего президента США Дональда Трампа рассматривается в качестве основного противника на Ближнем Востоке.

Действующий американский лидер уже называл Иран «террористическим государством номер один» и обещал денонсировать «ядерную сделку» с Ираном, заключенную благодаря позиции его предшественника Барака Обамы.

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