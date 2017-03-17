Пекин, 17 марта, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Уникальные особенности одноклеточных микроорганизмов фораминифер помогают ученым определять возраст подводных отложений при исследованиях дна Южно-Китайского моря, сообщает 16 марта газета китайская газета «Жэньминь жибао»

Safay Фораминифера

Десятки ученых из разных стран находятся в экспедиции в Южно-Китайском море в целях изучения информации водного пространства в рамках международной программы исследования океана IODP. Ученые уже закончили бурение первой скважины на глубину 3770 метров ниже уровня моря, передает издание.

Сообщается также, что были собраны образцы с глубины 1 081 метра под дном моря. В них обнаружены одноклеточные организмы фораминиферы, жившие на планете 500 млн лет назад, которые крайне чувствительны к изменению экологии моря. Кроме того, по заявлениям ученых, каждая особь имеет свою собственную «жизненную кривую», что помогает ученым определить возраст подводных отложений.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что научно-исследовательское судно JOIDES Resolution с международной командой ученых на борту в рамках международной программы исследования океана будут проводить извлечение литологических образцов у континентального разлома путем бурения в четырёх местах в северной части Южно-Китайского моря до глубины 4 километров. Исследователи ставят целью понять природу зарождения окраинных бассейнов.