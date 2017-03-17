Париж, 17 марта, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Французские власти подключились к начатому Великобританией расследованию в отношении авиастроительной корпорации Airbus Group, сообщается на официальном сайте компании.

Aero Icarus Самолет Airbus A319-114

Как уточняется, авиаконцерн получил уведомление от властей Франции о начале предварительного расследования. Речь идёт о подозрениях в причастности Airbus к финансовым махинаций в сфере гражданской авиации.

В августе 2016 года о начале следствия в отношении Airbus объявило британское Бюро по борьбе с финансовыми нарушениями (SFO). Сообщалось, что компания подозревается мошенничестве, взяточничестве и коррупции вокруг продажи самолётов.

Теперь дальнейшее расследование по этому делу будет проводиться в координации представителями Великобритании и Франции.

В Airbus заявили, что готовы «в полной мере сотрудничать с обеими сторонами». При этом отмечается, что более подробная информация по делу не будет разглашаться вплоть до окончания расследования.

Напомним, что финансовая прокуратура Франции с 2013 года ведёт расследования и по другим делам в отношении Airbus Group, в том числе по подозрению в подкупе иностранных госслужащих и сокрытии данных. В рамках одного из них в получении взятки от топ-менеджеров компании подозревается экс-премьер Казахстана Карим Масимов.

В феврале 2016 года расследование было расширено после серии обысков в домах некоторых топ-менеджеров Airbus. Их имена не разглашаются в интересах следствия.

Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованая в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты под маркой Airbus. Штат сотрудников компании составляет порядка 50 тысяч человек и сосредоточен в основном во Франции, Германии, Великобритании и Испании. Окончательная сборка продукции осуществляется на заводах компании в Тулузе (Франция) и Гамбурге (Германия).