Цзюцюань, Китай, 17 марта, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Ученые из США и Китая обнаружили, что протеин, используемый в терапии против вируса Зика также способен выступать в роли ингибитора ВИЧ, сообщает 16 марта китайская газета «Жэньминь жибао»

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Ученые утверждают, протеин холестирол-25-гидроксилаза (CH25H) был использован в качестве средства в борьбе с вирусом Зика, а также, что лимфодренаж 25-гидроксихолестерол (25HC) является критически важным для защиты организма против вируса.

Результаты исследований были опубликованы в медицинском журнале Immunity Института системной медицины Сучжоу, расположенном в провинции Цзянсу на востоке Китая при сотрудничестве с Китайской академией медицинских наук, а также рядом других институтов вроде Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе.

Доктор Ли Чуньфэн, который был задействован в исследованиях, утверждает, что ученые из Китая и США обнаружили антивирусный эффект 25HC в 2013 году и начали изучать возможности использования его против Зика после начала его активного распространения в Бразилии в 2015 году. Было выявлено, что синтетический белок в лабораторных условиях блокирует вирус.

«Теоретически, это может сработать и на человеке. Мы начнем клинические исследования и попытаемся доказать эффективность 25HC в организме человека», — заявил генеральный директор Института системной медицины Сучжоу Чен Гэнхун.

Исследователи также обнаружили, что протеин способен сдерживать вирусы ВИЧ и Эбола. В связи с чем, они планируют продолжить совместные разработки в попытках испытать белок против новых инфекционных заболеваний, передает издание.

Напомним, что впервые вирус Зика был обнаружен в еще в 1947 году, однако за 60 лет наблюдений было описано лишь 15 случаев заболевания, преимущественно в Африке и Юго-Восточной Азии. По мнению некоторых ученых, вирус мог в действительности мог появиться еще в 20-е годы прошлого века в Уганде. При этом, до сих пор эффективного лекарства от заболевания не создано. Ученые со всего мира ведут клинические разработки в поисках вакцины.