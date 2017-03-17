Владивосток, 17 марта, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Ситуация с якобы урезанием обеспечения инвалидов Приморья средствами реабилитации носит частный характер. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы по связям с общественностью краевого отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Булах сообщила, что финансирование в 2017 году наоборот увеличилось до 235 млн рублей, а возмущённую женщину не устраивает новый порядок выдачи средств гигиены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Средства на помощь

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«Речь идёт об одной женщине-инвалиде, недовольной тем, что Фонд обеспечивает инвалидов средствами гигиены из расчёта, что они начнут пользоваться ими, начиная с даты получения. За прошлые периоды обеспечение инвалидов средствами реабилитации, в том числе и подгузниками, не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами из-за невозможности их использования в прошлом времени, а только в настоящем и будущем. Сегодня расчёт делается от даты фактической выдачи средств реабилитации в том количестве, которое предусмотрено индивидуальной программой реабилитации инвалида», — объяснили в Фонде соцстрахования.

«Что касается данного конкретного случая, женщина обеспечивается гигиеническими средствами регулярно, — добавила Ольга Булах. — Последний раз, в феврале 2017 года, она была обеспечена в соответствии с рекомендациями Бюро медико-социальной экспертизы до 21 июля 2017 года».

В региональном отделении Фонда отметили, что иногда накладки происходят из-за процесса проведения аукционов на закупку средств реабилитации, который порой занимает значительное количество времени, иногда — больше месяца. В этот период инвалид может самостоятельно приобрести необходимые средства реабилитации и обратиться за компенсацией. Однако компенсация будет выплачена в размере стоимости закупки того или иного изделия Фондом соцстрахования, то есть по цене оптовой, а не розничной.

По последним данным, за 2015 год Фонд направил 190,8 млн рублей на обеспечение инвалидов в Приморье средствами реабилитации, в 2016 году — 234,3 млн рублей. На 2017 года на закупку технических средств реабилитации запланирована сумма в 235 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с жалобой в приморский штаб ОНФ обратилась инвалид I группы. Она сообщила, что сегодня практически наполовину урезано обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья средствами реабилитации. Их отправляют за недостающим количеством товаров в аптеки, хотя денежные компенсации их стоимость не покрывают.