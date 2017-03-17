Москва, 17 марта, 2017, 04:36 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 16 марта подтверждено пять нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Соглашения, за сутки зафиксировано пять нарушений в провинциях Алеппо (1), Дамаск (3) и Хама (1)», — говорится в документе.

Турецкой частью представительства было зафиксировано десять нарушений в провинциях Дамаск, Деръа, Хама, Алеппо и Идлиб, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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Сообщается, что в течение суток подписано пять соглашений о присоединении к режиму прекращения огня населённых пунктов Аккари и Бордж-эль-Максур (провинция Хама), Айн-эш-Шекак (провинция Латакия), Гасм (провинция Эс-Сувейда) и Аль-Баас (провинция Эль-Кунейтра). Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1353.

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За сутки под контроль правительственных войск перешло ещё 1,98 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3168 квадратных километров территории, от формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 173 населённых пункта.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.