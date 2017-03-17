Петропавловск-Камчатский, 17 марта, 2017, 03:22 — ИА Регнум. На Камчатке установили причины смерти 21-летнего парня, история с которым вызвала широкий общественный резонанс по всей России из-за того, что иномарка не пропускала к нему карету скорой помощи. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального управления СКР Елена Матафонова, молодой человек скончался в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Читайте также: Жители Камчатки устроили травлю людей, не пустивших скорую к умирающему

«Сейчас планируется провести еще одну экспертизу. Следователи хотят выяснить, можно было бы предотвратить летальный исход в случае своевременного оказания медицинской помощи. Кроме того, интересует промежуток времени между потреблением компонентов бытового сжиженного газа и моментом наступления смерти», — рассказала собеседник агентства.

Она отметила, что по возбужденному ранее уголовному делу по факту причинения смерти по неосторожности, в качестве свидетелей допрошены более 40 человек, в том числе медики, а также водитель и пассажир иномарки, стоявшей на пути скорой помощи.

Читайте также: Песков: Поведение водителя с Камчатки, не пропустившего скорую, недопустимо

Как сообщало ИА REGNUM, история смерти молодого человека взбудоражила всю Россию. Она произошла 10 января в одном из микрорайонов Петропавловска. Там иномарка не пропускала скорую помощь с включенными сиренами. Причем по видеозаписи видно, что оба водителя, при совместном маневрировании, могли бы разъехаться спокойно. Но они этого не сделали. Медики утверждают, что пассажир иномарки ввел себя агрессивно. В итоге, когда водители все же разъехались и врачи пришли в квартиру, парень был уже мертв.

После новостей об этом случае на Камчатке началась настоящая травля в отношении водителя иномарки и её пассажира. Люди выяснили места работы и адреса проживания. Социальные сети были наполнены негативными комментариями.

Историю комментировали на региональном и федеральном уровне. Она заставила политиков задуматься об ужесточении норм закона за непредставление преимущества машинам оперативных и экстренных служб.