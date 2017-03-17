Веракрус, Мексика, 17 марта, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Криминальные захоронения в мексиканском штате Веракрус имеют «промышленный масштаб» и могли производиться только с позволения беглого губернатора штата Хавьера Дуарте, передает Associated Press.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

По словам генерального прокурора штата Хорхе Винклера, крупнейшее захоронение на окраине города Веракрус, из которого было извлечено 253 тела, не является единственным.

«Есть много городов, где были найдены подпольные захоронения, — сказал Винклер. — Есть захоронения, на которых мы не работаем, потому что у нас нет места, чтобы хранить тела».

По всей территории штата найдены «десятки захоронений», причем на многих их них использовалась тяжелая строительная техника.

«Невозможно, чтобы никто не понял, что происходит, когда транспортные средства постоянно приходят и уходят, — считает Винклер. — Если это не пособничество со стороны властей, то я не знаю, что это такое».

Генеральный прокурор также сообщил, что найти большую часть захоронений удалось благодаря человеку, который на условиях анонимности передал полиции «жуткую карту» с десятками отметок «Х».

По версии следствия, большая часть захоронений сделана за последние шесть лет, после того, как в штате началась война между картелем «Зета» и картелем «Халиско», пришедшим в Веракрус в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор штата Веракрус Хавьер Дуарте находится в бегах с октября 2016 года, генеральной прокуратурой Мексики выдан ордер на его арест по подозрению в связях с оргпреступностью и экономических преступлениях.