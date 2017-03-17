Москва, 17 марта, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Генеральный директором АО «ГЛОНАСС» Андрей Недосеков ушёл в отставку, передаёт 17 марта газета «Известия».

Annastrukova Андрей Недосеков

«Андрей Недосеков покинул компанию по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. С 13 марта 2017 года временным генеральным директором является Андрей Жерегеля», — сообщили изданию в компании.

Отмечается, что новый совет директоров, в чью компетенцию входит назначение генерального директора, соберётся в апреле.

Сам Андрей Недосеков отказался давать комментарии, заявив, что находится «далеко за границей». Между тем человек, хорошо знакомый с Недосековым, рассказал изданию, в скором времени тот будет назначен заместителем председателя правительства Бурятии.

Сообщается, что Андрей Жерегеля ранее уже назывался в качестве возможного кандидата на должность главы АО «ГЛОНАСС». Прежде он работал помощником Дмитрия Рогозина в постпредстве России при НАТО в Брюсселе. В 2013 году был назначен замглавы Росграницы, а в 2016 году перешел на работу в АО «ГЛОНАСС».

АО «ГЛОНАСС» — компания-оператор системы экстренного реагирования при авариях на дорогах ЭРА-ГЛОНАСС, промышленная эксплуатация которой осуществляется с 2015 года.