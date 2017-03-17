Ханчжоу, Китай, 17 марта, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Китайская полиция задержала 21 подозреваемого в производстве и онлайн-реализации токсичных препаратов для похудания, сообщает 16 марта информационное агентство «Синьхуа».

Капсулы

Полиция обнаружила четыре цеха и девять точек сбыта ядовитых препаратов в провинциях Чжецзян, Аньхой, Хэйлунцзян и Гуаньдун, изъяв 15 000 коробок с токсичными капсулами, передает Министерство общественной безопасности города Тайчжоу провинции Чжецзян.

Также было конфисковано порядка 2,8 млн пустых капсул и порядка 1 300 кг сырья. Изъятая продукция оценивается в миллиард юаней.

Полиция Тайчжоу получила информацию о производстве ядовитых диетических пилюль в еще в сентябре прошлого года. Расследование показало, что продукция содержит запрещенное в Китае вещество Сибутамин, которое вызывает сердечно-сосудистые заболевания.

Предполагается, что подозреваемые продавали «лекарства» посредством телефонного мессенджера WeChat и онлайн-магазин Taobao, сообщает агентство.