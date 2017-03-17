Валлетта, Мальта, 17 марта, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Таможенная служба Мальты обнаружила груз кокаина весом 300 килограмм на контейнерном корабле в Средиземном море, передает Reuters.

У берегов Мальты

По информации таможенников, судно направлялось из Эквадора в Испанию и было остановлено для проверки в территориальных водах Мальты. Груз наркотика был обнаружен в контейнере, в котором должны были перевозиться ананасы.

«Подсчитано, что стоимость перевозки составляет несколько десятков миллионов евро», — говорится в заявлении Таможенного департамента.

Известно, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат уже поблагодарил таможенников за «отличную работу»

Также сообщается, что изъятый груз наркотика является крупнейшим за всю историю островного государства.