Лима, 17 марта, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений в Перу с начала февраля выросло более чем в два раза и достигло 62 человек, ещё 11 человек числятся попавшими без вести, передаёт телеканал Globovision.

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Сообщается, что в бедственном положении находятся 20 из 25 регионов страны. Стихия нарушила жизнь более полумиллиона перуанцев. Около 56 тысяч человек пострадали либо лишились своих домов.

Наводнения сопровождаются эпидемиями различных болезней. Так, в районе Пиура вспышка лихорадки денге затронула более 1200 жителей.

В начале февраля власти Перу сообщали, что жертвами наводнений, селей и оползней в результате сильных дождей стали 23 человека.

Министерство обороны заявило, что страна столкнулась с исключительной чрезвычайной ситуацией. На особо пострадавших территориях были развёрнуты масштабные спасательные операции, к которым привлечены военнослужащие.

Сильные ливни характерны для Перу в данное время года, однако на этот раз в стране выпало неестественно большое количество осадков. Климатологи связывают это явление с «перегретостью» Тихого Океана.