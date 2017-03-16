Гуйян, Китай, 17 марта, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Еще один случай заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 был зафиксирован в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает в четверг, 16 марта информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

James Gathany Ученый исследует вирус H7N9

61-летний пожилой житель города Цзуньи получает лечение в местном госпитале, передает местный Комитет по делам здравоохранения и планового деторождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что впервые передача вируса от птицы к человеку в КНР была зафиксирована в марте 2013 года. С тех пор заболеваемость H7N9 в Китае постепенно росла. Пика заболеваемость достигла в текущем году, побив все печальные рекорды смертности предыдущих лет.

Напомним также, что ранее стало известно о двух новых случаях смерти пациентов от опасного вируса в провинции Цзянси. Жертвами заболевания стали 69-летний мужчина и 43-летняя женщина, которые скончались спустя несколько дней после начала лечения.