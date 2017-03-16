Пекин, 17 марта, 2017, 02:34 — ИА Регнум. Первичная переработка нефти в Китае упала на 8% за первые два месяца текущего года, если сравнивать с тем же периодом 2016 года в связи сокращением производства нефтеперерабатывающих предприятий и их ориентацией на импорт из-за высоких эксплуатационных расходов, передает 16 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на статистическое ведомство КНР.

lalabell68 Нефтяная вышка

Первичная переработка нефти составила 31,4 млн тонн в указанный период, в то время как импорт достиг 65,8 млн тонн, увеличившись на 12,5%.

Кроме того, мировые цены на нефть в этом году «зависли» в районе 50 долл. США за баррель. В этих условиях китайские НПЗ больше ориентируются на импорт в связи с высокими производственными затратами, сообщает Национальное бюро статистики КНР.

За первые два месяца добыча природного газа составила неизменные по отношению к прошлому году 25,2 млрд кубометров, при этом, его импорт вырос на 7,5%.

Китай задался целью нарастить внутреннюю переработку сырой нефти до 200 млн тонн к 2020 году, в то время как объём поставок природного газа должен превысить 360 млрд кубометров, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что по итогам 2016 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, нарастив объем поставок на 27% по сравнению с 2015 годом.

Стоит отметить, ранее стало известно, что прямые иностранные инвестиции в экономику Китая за февраль выросли на 9,2%, при этом этот же показатель за первые два месяца текущего года был на 2,3% ниже, чем за тот же период 2016 года.