Кабул, 17 марта, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили троих шиитских старейшин в Афганистане, передает Associated Press.

mosaic36 Кровь

По словам Забиуллы Амани, пресс-секретаря губернатора провинции Сари-Пуль, трое старейшин были убиты боевиками в районе Сайяд, после церемонии вручения дипломов в местном медресе.

Местный филиал ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже взял ответственность за нападение.

ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исповедует радикальный такфиризм — еретическую идеологию, которая считается неприемлемой даже для радикального суннизма.

Такфиристы регулярно выпускают «фетвы», в которых обосновывают свое право на убийство духовных лидеров, принадлежащих к любому течению Ислама, а также разрушение исламских святынь, большинство из которых они считают «языческими».

Отношение к исламским духовным авторитетам и святыням является одной из причин, по которым, к счастью для Средней Азии, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может «сойтись» с другой, не менее радикальной исламистской группировкой в Афганистане — движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).