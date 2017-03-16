Мехико, 17 марта, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Мексиканские власти призвали своих граждан, нелегально находящихся на территории США, в скорейшем порядке выводить средства из американских банков в финансовые организации Мексики или других стран. Соответствующую рекомендацию распространила Национальная комиссия по защите пользователей финансовых услуг Мексики (CONDUSEF), передаёт портал Excelsior.

Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». реж. Джо Менендес. 2007. США Мексиканцы в США

Отмечается, что данный призыв связан с перспективой возможной депортации из Соединённых Штатов мексиканских граждан, не имеющих необходимых документов для пребывания на территории страны.

По оценкам CONDUSEF, на сегодняшний день порядка 66% процентов мексиканских мигрантов имеют хотя бы один счёт в американском банке, и в случае массовой их депортации банковская система США может понести ущерб на сумму более в $150 млрд.

Согласно официальным данным, за минувший год граждане Мексики перевели из США на родину порядка $27 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ об охране государственной границы, предусматривающий в качестве одной из мер строительство стены вдоль границы с Мексикой для сдерживания потока мигрантов. Между тем вопрос о сроках и цене строительства до сих пор остаётся открытым.

Глава Белого дома ещё в ходе своей предвыборной кампании пообещал компенсировать строительство из бюджета Мексики, однако платить за стену южный сосед США категорически отказался. В этой связи Дональд Трамп озвучивал планы по увеличению таможенных пошлин на товары из Мексики. Кроме этого, рассматривается вопрос о переносе на территорию США основной части производств американских компаний в Мексике.

Читайте также:

Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики

Миллиардер Карлос Слим научит мексиканцев, как получить гражданство США

Глава Минсельхоза Мексики предложил расширить рынки в Россию и ЕС