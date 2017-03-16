Москва, 17 марта, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Нацизм на сегодняшний день является политикой Евросоюза. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 сделал депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Вадим Колесниченко.

Кукрыниксы. Раздувают. 1962

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«Нацизм это сегодня политика Евросоюза. Меня очень тревожит, что показали по Риге. В 2008 и 2009 годах я был на антифашистских маршах в связи с этими событиями. Этих легионеров около тысячи полицейских охраняли, был такой маленький ручеёк и огромное море антифашистов. А сегодня показали антифашистов 5−7 человек. Вот что происходит сегодня в Европе. Нацизм это такое существо, которое требует свежей крови», — прокомментировал Колесниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Риге накануне, 16 марта, прошли публичные мероприятия в честь латышского легиона Waffen SS, созданного командованием нацистской Германии в оккупированной Латвии в период Второй мировой войны. В ежегодном шествии приняли участие около 2 тыс. человек — легионеры и их сторонники.

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Группировки украинских националистов в этот же день, 16 марта, подписали национальный манифест об объединении усилий. Под ним поставили свои подписи лидеры всеукраинского объединения «Свобода», партии «Национальный корпус», созданной на базе карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).