Пекин, 17 марта, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в материковый Китай выросли на 9,2% до отметки 58,6 млрд юаней в феврале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, передает 16 февраля агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные данные.

23yy.com Юань

Согласно данным Министерства коммерции КНР, общий объем ПИИ в экономику Китая за первые два месяца текущего года составил 139 млрд юаней, что ниже на 2,3% в сравнении с прошлым годом.

Инвестиции из стран Евросоюза выросли на 13,8% за первые два месяца 2017 года, если сравнивать с тем же периодом 2016 года. Основные инвестиции были направлены в производственную сферу и сферу услуг. При этом, капиталовложения в коммунальные службы к предыдущему году составили 184%.

Кроме того, за февраль в Китае было открыто 1850 новых предприятий с иностранным финансированием, что на 33,3% выше, чем за тот же период 2016 года.

В прошлом году Китай привлек 126 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций, показав лучший результат среди всех развивающихся стран, сообщает агентство.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что по данным властей КНР, в 2017 году страна останется самым привлекательным в мире местом для прямых иностранных инвестиций.