Нью-Йорк, США, 17 марта, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Бесхозный чемодан с самодельным взрывным устройством был обнаружен 16 марта на территории автовокзала в Нью-Йорке, передаёт телеканал Fox News.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Сообщается, что подозрительный багаж был оставлен в одной из закусочных на автобусном терминале в центре Манхэттена. В ходе осмотра чемодана внутри было обнаружено самодельное взрывное устройство, порошок чёрного цвета и металлические предметы.

На место были вызваны специалисты взрывотехники, которые вывезли опасный предмет на специальный полигон, где его подорвали.

При помощи записей с камер видеонаблюдения удалось установить владельца багажа, который вскоре был задержан полицией.

По информации New York Daily News, подозреваемый — 39-летний житель Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) Арсенио Мэйсон — ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории штатов Аляска, Орегон и Вашингтон. При этом мужчина находился в розыске за нарушение условий досрочного освобождения.

Задержаному уже предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и веществ, распространение которых регулируется законодательством.