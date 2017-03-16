Нью-Йорк, США, 17 марта, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решение ужесточить контроль над производством фентанила — искусственного опиоида, который имеет ограниченное применение в медицине и «неограниченное» в наркобизнесе, передает Associated Press.

(сс) Yann Женева, ООН

На 60-м заседании Комиссии было принято решение об установлении контроля над оборотом прекурсоров фентанила. Согласно принятой резолюции, производство, продажа и экспорт ряда веществ, используемых для получения синтетического наркотика, должно жестко контролироваться на государственном уровне.

Напомним, фентанил является опиоидным анальгетиком, имеющим ограниченное использование в медицине. Препарат внесен в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Синтетический опиоид также используется в качестве наркотического средства, причем он в десятки раз токсичнее «классических» опиатов. Особенно опасен фентанил в смеси с производными морфина, в частности с героином.

Фентанил и его производные стали причиной 33 тыс. смертей в США в 2015 году и более 300 тыс. за последние 16 лет. От передозировки фентанилом в апреле 2016 года скончался известный американский поп-исполнитель Принс.

По словам главы антинаркотического отдела Государственного департамента США Уильяма Браунфилда, наибольшую опасность для Соединенных Штатов представляет нелегально произведенный фентанил, который несколько десятилетий поступает в страну через американо-мексиканскую границу.