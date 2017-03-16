Шанхай, Китай, 17 марта, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь шанхайского муниципального правительства Дай Хайбо предстал перед судом за взяточничество и сокрытие активов, сообщает 16 марта китайское агентство «Синьхуа».

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Государственное обвинение утверждает, что Дай в период с 1998 по 2015 годы пользовался своими должностными полномочиями для извлечения выгод в виде взяток в общей сумме на 9,9 млн юаней, утверждает глава Первого шанхайского народного суда промежуточной инстанции.

Дай в апреле 2001 года открыл банковские счета, акционерные счета и счета оборотных средств в Citibank Hong Kong, не уведомив о своих активах надзорные органы, как этого требует китайское законодательство.

На март 2015 года на вышеуказанных счетах находилось собственности на сумму свыше 1,58 млн юаней, утверждает обвинение.

Дай признал себя виновным и выразил раскаяние перед судом. Вердикт будет озвучен несколько позже, передает агентство.

Напомним, что власти Китая после прихода «пятого поколения» китайских руководителей в 2012—2013 годах во главе с Си Цзиньпином, начали активную борьбу с коррупцией в рядах высшей политической, административной и партийной элиты.