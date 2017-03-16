Вашингтон, 17 марта, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга обвинил журналистов в неравном подходе к освещению темы возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией и сведений о прослушивании его разговоров администрацией прежнего президента Барака Обамы.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Интересно, как вы освещаете новости, ребята. Когда конгрессмены говорят, что доказательства прослушивания вполне возможны, вы, ребята, молчите. Когда говорят, что нет связей с Россией — молчание. Вы не хотите сообщать об этом», — приводит слова Шона Спайсера телеканал RT.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Дональд Трамп «по-прежнему уверен», что его предшественник на президентском посту причастен к прослушиванию его телефонных разговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter сообщил, что узнал о прослушивании разговоров в его штаб-квартире в Нью-Йорке прежней администрацией США. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower накануне победы. Ничего не найдено. Это маккартизм!», — написал он.

Представитель экс-главы Белого дома отверг эти обвинения, а директор ФБР Джеймс Коми потребовал от Минюста США публично опровергнуть слова главы государства, заявив, что обвинения Трампа в адрес Обамы бросают тень на его ведомство.

Позднее аналитик Fox News Эндрю Наполитано, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что шпионаж действительно имел место, причём Барак Обама использовал для этой цели не американские спецслужбы, а услуги Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ). Представители GCHQ назвали эти обвинения «абсурдными».

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