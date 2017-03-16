Администрация США обвиняет СМИ в замалчивании темы прослушки Трампа
Вашингтон, 17 марта, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга обвинил журналистов в неравном подходе к освещению темы возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией и сведений о прослушивании его разговоров администрацией прежнего президента Барака Обамы.
«Интересно, как вы освещаете новости, ребята. Когда конгрессмены говорят, что доказательства прослушивания вполне возможны, вы, ребята, молчите. Когда говорят, что нет связей с Россией — молчание. Вы не хотите сообщать об этом», — приводит слова Шона Спайсера телеканал RT.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Дональд Трамп «по-прежнему уверен», что его предшественник на президентском посту причастен к прослушиванию его телефонных разговоров.
Как передавало ИА REGNUM, 4 марта Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter сообщил, что узнал о прослушивании разговоров в его штаб-квартире в Нью-Йорке прежней администрацией США. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower накануне победы. Ничего не найдено. Это маккартизм!», — написал он.
Представитель экс-главы Белого дома отверг эти обвинения, а директор ФБР Джеймс Коми потребовал от Минюста США публично опровергнуть слова главы государства, заявив, что обвинения Трампа в адрес Обамы бросают тень на его ведомство.
Позднее аналитик Fox News Эндрю Наполитано, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что шпионаж действительно имел место, причём Барак Обама использовал для этой цели не американские спецслужбы, а услуги Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ). Представители GCHQ назвали эти обвинения «абсурдными».
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