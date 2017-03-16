Анкара, 17 марта, 2017, 01:12 — ИА Регнум. По сообщению МИД Турции, 30 марта страну намерен посетить госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Associated Press.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Согласно заявлению министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, в ходе визита Тиллерсон проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йилдырымом.

Подтверждения визита от Государственного департамента США пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент Рекс Тиллерсон совершает визит в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в рамках которого запланировано посещение Японии, Южной Кореи и Китая.

16 марта состоялись встречи госсекретаря с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с министром иностранных дел Японии Фумио Кисида.