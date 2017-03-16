Рим, 17 марта, 2017, 01:03 — ИА Регнум. 16 марта на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Рома» и «Лион». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «волков».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 16-й минуте матча французский защитник Муктар Дьякаби открыл счет в матче ударом головы после подачи Матье Вальбуэна — 0:1.

В следующей же атаке голландский полузащитник Кевин Строотман сравнял счет, замкнув навес Даниеля Де Росси — 1:1.

На 60-й минуте французский опорный полузащитник Лука Тесар забил автогол, срезав прострел с правого фланга — 2:1.

Статистика матча («Рома"/"Лион»)

Удары 24/8

Удары в створ 9/4

Владение 61%/39%

Фолы 17/20

Поздравляем «Лион» с выходом в ¼ финала Лиги Европы!

Составы на матч:

«Рома»: Бекер, Рюдигер, Перес, Фацио, Руи, Манолас, Наингголан, Стоотман, Салах, Де Росси, Джеко.

«Лион»:Лопес, Маммана, Дьякаби, Жалле, Морель, Толиссо, Гоналон, Вальбуэна, Тусар, Ляказетт, Корне.

Главный арбитр матча: Виктор Кашшаи.

Предупреждения: Манолас — 21, Тусар — 28, Строотман — 39, Наингголан — 61, Маммана — 70.

Голы: Бьякаби 16 — 0:1, Стоотман 17 — 1:1, Тусар 60 — 2:1.