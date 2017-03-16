«Лион» прошел «Рому» благодаря заделу в первом матче
Рим, 17 марта, 2017, 01:03 — ИА Регнум. 16 марта на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Рома» и «Лион». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «волков».
На 16-й минуте матча французский защитник Муктар Дьякаби открыл счет в матче ударом головы после подачи Матье Вальбуэна — 0:1.
В следующей же атаке голландский полузащитник Кевин Строотман сравнял счет, замкнув навес Даниеля Де Росси — 1:1.
На 60-й минуте французский опорный полузащитник Лука Тесар забил автогол, срезав прострел с правого фланга — 2:1.
Статистика матча («Рома"/"Лион»)
Удары 24/8
Удары в створ 9/4
Владение 61%/39%
Фолы 17/20
Поздравляем «Лион» с выходом в ¼ финала Лиги Европы!
Составы на матч:
«Рома»: Бекер, Рюдигер, Перес, Фацио, Руи, Манолас, Наингголан, Стоотман, Салах, Де Росси, Джеко.
«Лион»:Лопес, Маммана, Дьякаби, Жалле, Морель, Толиссо, Гоналон, Вальбуэна, Тусар, Ляказетт, Корне.
Главный арбитр матча: Виктор Кашшаи.
Предупреждения: Манолас — 21, Тусар — 28, Строотман — 39, Наингголан — 61, Маммана — 70.
Голы: Бьякаби 16 — 0:1, Стоотман 17 — 1:1, Тусар 60 — 2:1.