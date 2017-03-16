Берлин, 17 марта, 2017, 01:02 — ИА Регнум. 16 марта на стадионе «Боруссия Парк» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 2:2.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбольная тренировка

На 26-й минуте матча датский защитник Андреас Кристинсен открыл счет в матче ударом с близкого расстояния после ассиста швейцарца Йосипа Дрмича — 1:0.

В конце первого тайма немецкий хавбек Магомед Дауд удвоил преимущество хозяев мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади — 2:0. Ассистом отметился бразильский оттянутый форвард Раффаэль.

В дебюте второго тайма немецкий полузащитник Леон Горецка сократил отставание в счете ударом слета из-за пределов штрафной площадки — 2:1.

На 68-й минуте матча алжирский хавбек Набиль Бенталеб сравнял счет ударом с пенальти 68 — 2:2.

Статистика матча («Боруссия"/"Шальке-04»)

Удары 10/20

Удары в створ 2/6

Владение 43%/57%

Фолы 13/7

Поздравляем «Шальке-04» с выходом в ¼ финала Лиги Европы!

Составы на матч:

«Боруссия»: Цоммер, Кристинсен, Вестергорд, Вендт, Янчке, Крамер, Херрман, Дауд, Дрмич, Раффаэль, Джонсон.

«Шальке»: Фарманн, Хеведес, Колашинац, Керер, Настасич, Калиджури, Гайс, Горецка, Бенталеб, Бургшталлер, Чупо-Мотинг.

Главный арбитр матча: Карк Клаттенбург.

Предупреждения: Раффаэль — 29, Янчке — 53, Вестергорд — 58, Калиджури — 77, Чупо-Мотинг — 89, Фарманн — 90, Вендт — 90.

Голы: Кристинсен 26 — 1:0, Дауд 45 — 2:0, Горецка 54 — 2:1, Бенталеб (пен) 68 — 2:2.