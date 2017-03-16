«Ростов» минимально уступил «МЮ» в Манчестере
Ростов-на-Дону, 17 марта, 2017, 00:58 — ИА Регнум. 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ростов». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «манкунианцев».
На 70-й минуте матча испанский диспетчер Хуан Мата открыл счет в матче, замкнув передачу пяткой шведа Златана Ибрагимовича — 1:0.
Статистика матча («Манчестер Юнайтед» / «Ростов»)
Удары 18/5
Удары в створ 4/3
Владение 69%/31%
Фолы 7/11
«Ростов» очень достойно выступил в Лиге Европы 2016/17, но вылетел в 1/8 финала от «Манчестер Юнайтед».
Составы на матч:
«МЮ»: Ромеро, Байи, Рохо, Смоллинг, Блинд, Погба, Эррера, Мхитарян, Мата, Ибрагимович.
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Нобоа, Байрамян, Мевля, Препелица, Ерохин, Полоз, Азмун.
Главный арбитр матча: Мазейка.
Предупреждения: Бухаров — 87.
Голы: Мата 70 — 1:0.