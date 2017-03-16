Ростов-на-Дону, 17 марта, 2017, 00:58 — ИА Регнум. 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ростов». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «манкунианцев».

Andy03 Футбольный мяч

На 70-й минуте матча испанский диспетчер Хуан Мата открыл счет в матче, замкнув передачу пяткой шведа Златана Ибрагимовича — 1:0.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед» / «Ростов»)

Удары 18/5

Удары в створ 4/3

Владение 69%/31%

Фолы 7/11

«Ростов» очень достойно выступил в Лиге Европы 2016/17, но вылетел в 1/8 финала от «Манчестер Юнайтед».

Составы на матч:

«МЮ»: Ромеро, Байи, Рохо, Смоллинг, Блинд, Погба, Эррера, Мхитарян, Мата, Ибрагимович.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Нобоа, Байрамян, Мевля, Препелица, Ерохин, Полоз, Азмун.

Главный арбитр матча: Мазейка.

Предупреждения: Бухаров — 87.

Голы: Мата 70 — 1:0.