Вашингтон, 17 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Администрация США предпримет меры по защите нового иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом заявил на брифинге 16 марта официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Министерство юстиции определяет подходящее время, мы ожидаем, что действия будут предприняты в ближайшее время. Министерство изучает все возможные варианты для защиты этого указа», — сказал Спайсер.

Ранее 16 марта Минюст США выразил категорическое несогласие с решением суда в штате Гавайи о приостановке действия указа Дональда Трампа. По мнению ведомства, документ в полной мере отвечает полномочиям президента по защите безопасности государства. В своём заявлении Минюст сообщил о намерении защищать указ в судебных инстанциях.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта федеральный судья в Гавайях Деррик Уотсон вынес постановление, блокирующее действие нового указа президента США об ужесточении иммиграционной политики, за несколько часов до вступления документа в силу. Данное решение распространяется на всю территорию США.

Комментируя вынесенный вердикт, Дональд Трамп заявил о «беспрецедентном превышении судебных полномочий».

Напомним, новый иммиграционный указ глава Белого дома издал 6 марта, после того как подписанный им в январе документ был заблокирован по решению федерального суда в Сиэтле. Второй указ также предусматривал временный запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран и приостановку на 120 дней программы приёма беженцев из Сирии, но при этом в новую версию был внесён ряд послаблений.

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