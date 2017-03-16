Бразилиа, 17 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Жертвами эпидемии желтой лихорадки в Бразилии стали 137 человек, передает Associated Press.

skeeze Разносчики желтой лихорадки

Согласно информации Министерства здравоохранения Бразилии, опасным вирусным заболеванием переболели 424 человека, из них 137 человек погибли. Еще в 900 случаях заболевания наличие вируса желтой лихорадки пока не подтверждено.

Большинство случаев заражения было зафиксировано в сельских районах штатов Минас-Жерайс и Эспириту-Санту. Распространения заболевания на крупные города удалось избежать благодаря вовремя проведенной вакцинации.

В настоящий момент распространение заболевания прекращено, однако в ряде районов, которые ранее считались безопасными, необходимо провести вакцинацию в сельских районах.

Напомним, желтая лихорадка — опасное вирусное заболевание, распространенное в тропических районах планеты, передается с укусом комаров. Большинство людей выздоравливает от желтой лихорадки после первой фазы инфекции, которая обычно включает в себя повышение температуры, мышечные боли, головную боль, озноб, потерю аппетита и тошноту, однако заболевание может привести к смертельному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка желтой лихорадки в бразильском штате Минас-Жерайс была зафиксирована еще в начале января. За последующий месяц Министерство здравоохранения Бразилии провело вакцинацию более 20 млн человек в сельских районах, что позволило сдержать эпидемию.