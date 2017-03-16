Ижевск, 17 марта, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Специалисты до настоящего момента в полном объеме не утвердили территориальную схему обращения с отходами в Удмуртии. О проблемах в выборе регионального оператора по вывозу отходов рассказал министр энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Иван Маринин, сообщает портал «Сусанин».

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«Со следующего года мы перейдем на систему, о которой мы сейчас говорим. Если мусор можно будет отсортировать — его нельзя будет захоронить. На сегодняшний день предусмотрено строительство сортировочных комплексов и полигонов. Как только схему утвердят, с ней можно будет ознакомиться», — заверил министр. Он отметил, что в республике, скорее всего, будет действовать один региональный оператор, поскольку «Удмуртия является компактной республикой с точки зрения логистики».

По словам главы ведомства, цену за услугу вывоза мусора в настоящее время назвать невозможно, поскольку неизвестен точный объем отходов, образующихся на территории Удмуртии. «Сейчас мы платим примерно по 2 рубля за квадратный метр. Этой услуги не выделено, но там примерно цена за вывоз ТКО у нас значится. Если у вас квартира 50 квадратов, то вы платите порядка 100 рублей. По частному сектору услуга колеблется от 28 до 60 рублей. Почему я не назову стоимость услуги? Потому что на сегодняшний день нам нужно посчитать весь объем мусора, который образуется в республике», — пояснил Маринин. Сейчас специалисты занимаются обсчетом и наблюдением за аналогичными проблемами соседних регионов. «По моим данным, только 3 региона провели конкурс по выбору оператора. В Удмуртии не утверждена территориальная схема. Как только мы определимся с объемом ТКО — так сразу мы сможем говорить о цене. То зерно, которое законодатель вкладывает в систему — на территории субъекта не должно быть бесхозного мусора, чтобы не бегать ни за кем. Регоператор должен будет решать все проблемы», — подытожил глава Минэнерго Удмуртии.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2017 года, в республике выявлено 568 несанкционированных свалок общей площадью 591 га. В Удмуртии действуют семь полигонов, планируется строительство еще пяти объектов. «Не буду обещать, что за ближайшие год-два мы сможем сделать все в этой сфере: переработать весь мусор, устранить все несанкционированные свалки. Но с уверенностью скажу, что мы планомерно занимались, и будем заниматься вопросами улучшения экологии нашего родного края», — говорил в начале марта глава Удмуртии Александр Соловьев. Ранее глава республики сообщал, что региональным оператором, контролирующим утилизацию мусора, станет министерство энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре прошлого года министр природных ресурсов и окружающей среды республики Александр Нестеров заявлял, что территориальная схема обращения с отходами прошла первую экспертизу Росприроднадзора и должна быть утверждена к концу сентября. Схема предполагала организацию мусоросортировочных комплексов для Ижевского и Глазовского кустов, мощностью 250 тыс. тонн в год и 100 тыс. тонн в год соответственно.

Однако в марте 2017 года Росприроднадзор информировал, что Удмуртия в числе шести регионов РФ, которые так и не утвердили территориальную схему обращения с отходами.