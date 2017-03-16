Киев, 17 марта, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Петр Порошенко поздравил Марка Рютте с победой на парламентских выборах, сообщает Twitter украинского президента.

Rijksvoorlichtingsdienst Президент Нидерландов Марк Рютте

«Поздравляю премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с победой на парламентских выборах», — написал Петр Порошенко в микроблоге.

При этом президент Украины не нарушил сложившуюся традицию просьб и, пользуясь случаем, попросил премьер-министра Нидерландов сыграть «ведущую роль в завершении ратификации Соглашения об ассоциации» ЕС и Украины.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что сенат Нидерландов намерен поддержать ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Стоит отметить, что Соглашение об ассоциации ЕС и Украины не предполагает никаких обязательств Евросоюза по отношению к Киеву.