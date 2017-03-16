Москва, 17 марта, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает медленно укрепляться. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 16 марта

Kremlin.ru Президент России В. В. Путин

Доллар США и евро снижались в ходе сегодняшних торгов, рубль усилил вчерашний рост на фоне заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что снижение ключевой ставки Банка России сейчас было бы преждевременным.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин заявил: «Необоснованное и преждевременное снижение ставки может привести к инфляции и ослаблению национальной валюты». Тем самым российский лидер дал понять, что от Центробанка не следует ждать очередного понижения ключевой ставки в ближайшее время.

После этого заявления Путина рубль начал ещё больше укреплять свои позиции. К концу торгов доллар США стоил 57,86 рубля, евро — 62,28 рубля.

При этом цена на нефть существенно не изменилась по сравнению со вчерашними торгами. Сегодня баррель Brent на Лондонской товарно-сырьевой бирже стоит $51,74.