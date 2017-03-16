Могадишо, 17 марта, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Сомалийские пираты освободили нефтяной танкер без предъявления каких-либо требований, 16 марта сообщает Associated Press.

Efraimstochter Сомалийский пират

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Напомним, захват судна, перевозившего топливо под флагом Шри-Ланки, произошел утром 14 марта. На борту танкера находились восемь членов экипажа.

15 марта силы безопасности Сомали направили подразделения для освобождения грузового корабля, заявил представитель правоохранительных органов Путленда Абдирахман Мохамуд Хассан.

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Захват судна у берегов Сомали случился впервые за последние пять лет. Аналогичный случай произошел в 2012 году.