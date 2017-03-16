София, 16 марта, 2017, 23:40 — ИА Регнум. У руководства Болгарии есть план действий на случай разрыва соглашения между Турцией и Европейским союзом по мигрантам. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны технического правительства Болгарии Стефан Янев, передаёт агентство БГНЕС.

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Про мнению болгарского министра, заявления Анкары следует оценивать «в контексте предвыборной обстановки, как в Болгарии, так и во многих других странах Европы, так и в самой Турции».

«Очевидно, что на нынешнем этапе есть необходимость в подобных заявлениях и подобных и драматических сигналах. Что будет дальше, увидим потом, но мы готовы к увеличению миграционного давления, мы готовы справиться с проблемами подобного характера», — заявил Янев.

Он подчеркнул, что на данный момент повышенного напряжения на болгарско-турецкой границе нет. «Ситуация близка к обычной, которая наблюдается на протяжении несколько месяцев», — сказал болгарский министр.

Отметим, что днём ранее технический премьер-министр Болгарии Огнян Герджиков сообщил о предпринятых мерах по дополнительному усилению охраны границы с Турцией в связи с ожидаемым увеличением миграционного потока. Решение об этом было принято премьером после встречи с руководством Агентства национальной безопасности Болгарии (ДАНС) и других спецслужб.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может разорвать соглашение с Евросоюзом, касающееся реадмиссии беженцев. По словам министра, Брюссель только отнимал время у турецкой стороны в вопросе визовой либерализации для её граждан. «В настоящий момент мы не соблюдаем соглашение о реадмиссии и занимаемся оценкой сделки по беженцам», — сообщил Чавушоглу.

До этого о необходимости пересмотра соглашения по мигрантам высказался министр Турции по делам ЕС Омер Челик. Он заявил, что достигнутые ранее соглашения потеряли актуальность, при этом турецкая сторона, в отличие от ЕС, выполнила все свои обязательства.

Напомним, Анкара и Брюссель в марте 2016 года подписали соглашение, предусматривающее меры по сокращению потока мигрантов. По его условиям Турция получила деньги на обустройство лагерей мигрантов.

Анкара пошла на договорёности в том числе и ради перспективы вступления в ЕС. В результате сделки поток мигрантов в страны Евросоюза по «балканскому маршруту» был фактически остановлен, но со стороны Брюсселя никаких подвижек в отношении смягчения визового режима для турецких граждан до сих пор не последовало.