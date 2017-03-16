Москва, 16 марта, 2017, 23:39 — ИА Регнум. В Москве объявлено экстренное предупреждение о погодной опасности из-за наступающего тумана. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МСЧ по Москве.

Artem Svetlov Туман в Москве

«В период с 00:00 часов до 09:00 часов 17 марта 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 200−500 м», — сказано в сообщении МЧС.

Заметно ухудшится видимость на автомагистралях, будет затруднено движение транспорта, а также может возрасти количество дорожно-транспортных происшествий.

МЧС напоминает водителям, что при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

Нынешняя весна на Европейской части России оказалась ранней. Из-за этого в российских регионах ожидается сильнейшее половодье.