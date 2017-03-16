Берлин, 16 марта, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с нетерпением ждет встречи с президентом США Дональдом Трампом, 16 марта сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

«Всегда лучше поговорить друг с другом, чем говорить друг о друге», — сказала канцлер.

Меркель заявила, что хочет поговорить с Трампом о проблемах безопасности и экономики, а также о будущем международном сотрудничестве.

Напомним, встреча канцлера Германии с президентом США, запланированная на 14 марта, была перенесена.

Официальная причина переноса — плохие погодные условия в Вашингтоне, где должна была пройти встреча.

Непосредственно перед вылетом Дональд Трамп позвонил немецкому канцлеру и предложил отменить встречу из-за приближающейся непогоды.