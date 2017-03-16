В Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты, среди них и «Лестер»
Рим, 16 марта, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Во вторник и среду, 14 и 15 марта, были сыграны последние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов.
(сс) JeppeSmedNielsen
Футбол
- [[[flag-it]]] «Ювентус» (Италия) — «[[[flag-pt]]] Порту» (Португалия) 1:0 (общий счёт 3:0)
- [[[flag-gb-eng]]] «Лестер» (Англия) — [[[flag-es]]] «Севилья» (Испания) 2:0 (общий счёт 3:2)
- [[[flag-es]]] «Атлетико» (Испания) — [[[flag-de]]] «Байер» (Германия) 0:0 (общий счёт 4:2)
- [[[flag-fr]]] «Монако» (Франция) — [[[flag-gb-eng]]] «Манчестер Сити» (Англия) 3:1 (общий счёт 6:6)
О мачах Лиги чемпионов:
ФК «Лестер» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Результаты матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на сайте УЕФА.