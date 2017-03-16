Рим, 16 марта, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Во вторник и среду, 14 и 15 марта, были сыграны последние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

[[[flag-it]]] « Ювентус » (Италия) — « [[[flag-pt]]] Порту» (Португалия) 1:0 (общий счёт 3:0 )

« » (Италия) — « Порту» (Португалия) (общий счёт ) [[[flag-gb-eng]]] « Лестер » (Англия) — [[[flag-es]]] «Севилья» (Испания) 2:0 (общий счёт 3:2 )

« » (Англия) — «Севилья» (Испания) (общий счёт ) [[[flag-es]]] « Атлетико » (Испания) — [[[flag-de]]] «Байер» (Германия) 0:0 (общий счёт 4:2 )

« » (Испания) — «Байер» (Германия) (общий счёт ) [[[flag-fr]]] «Монако» (Франция) — [[[flag-gb-eng]]] «Манчестер Сити» (Англия) 3:1 (общий счёт 6:6)

О мачах Лиги чемпионов:

ФК «Лестер» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Результаты матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на сайте УЕФА.